Дополни предложения второстепеными членами . Сегодня мы(с кем?)..... .пойдём в цирк.М??й друг любит(что?)..... .Мама любуется(кем?)... . Вечером мы пойдём в гости(к кому?)..... .Я всегда буду помнить(о ком?).... .На прогулке мы...
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Дополни предложения второстепеными членами . Сегодня мы(с кем?)..... .пойдём в цирк.М??й друг любит(что?)..... .Мама любуется(кем?)... . Вечером мы пойдём в гости(к кому?)..... .Я всегда буду помнить(о ком?).... .На прогулке мы увидели(кого?)... .Самолёт пролетел над ( чем?)... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня мы с ДРУЗЬЯМИ и СЕМЬЕЙ пойдем в цирк. Мой друг любит ЖИВОТНЫХ И КНИГИ Мама любуется СЫНОМ И ДОЧКОЙ Вечером мы пойдем в гости к ЗНАКОМЫМ и РОДСТВЕННИКАМ Я всегда буду помнить о ПОЭТАХ и ПИСАТЕЛЯХ. На прогулке мы увидели КОШКУ и СОБАКУ Самолет пролетел над ГОРАМИ и ЛЕСАМИ
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