Дополни предложения второстепеными членами . Сегодня мы(с кем?)..... .пойдём в цирк.М??й друг любит(что?)..... .Мама любуется(кем?)... . Вечером мы пойдём в гости(к кому?)..... .Я всегда буду помнить(о ком?).... .На прогулке мы...

Гость: Гость:

Сегодня мы с ДРУЗЬЯМИ и СЕМЬЕЙ пойдем в цирк. Мой друг любит ЖИВОТНЫХ И КНИГИ Мама любуется СЫНОМ И ДОЧКОЙ Вечером мы пойдем в гости к ЗНАКОМЫМ и РОДСТВЕННИКАМ Я всегда буду помнить о ПОЭТАХ и ПИСАТЕЛЯХ. На прогулке мы увидели КОШКУ и СОБАКУ Самолет пролетел над ГОРАМИ и ЛЕСАМИ