Дополни текст именами существительными Звоном и солнцем наполнена весна-...... .Чуд??сная........капели,первое........птиц,.......кристальных ручейков.В воздухе.....весны.Сколько.....,.......и........в каждом мгновении весеннег...

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Звоном и солнцем наполнена весна-КРАСАВИЦА. Чудесная ПЕСНЯ капели,первое ПЕНИЕ птиц, ЖУРЧАНИЕ кристальных ручейков.В воздухе ЗАПАХ весны.Сколько РАДОСТИ и СЧАСТЬЯ в каждом мгновении весеннего дня