Дополни условие и реши задачу 2 класс В ГАРАЖЕ СТОЯЛО 10 АВТОБУСОВ И 6 ЛЕГКОВЫХ МАШИН

Дополни условие и реши задачу 2 класс В ГАРАЖЕ СТОЯЛО 10 АВТОБУСОВ И 6 ЛЕГКОВЫХ МАШИН

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