Дополнить предложения однородными членами. Указать , какими членами предложения ??ни являются.1. Море бывает ____________________________________2. В лесу растёт ____________________________________3. На уроках труда ребята ___...
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Дополнить предложения однородными членами. Указать , какими членами предложения ??ни являются.1. Море бывает ____________________________________2. В лесу растёт ____________________________________3. На уроках труда ребята ___________________________4. Мчатся поезда мимо ______________________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Море бывает спокойным, а иногда волнующимся. (однородные прилагательные) В лесу растет малина и дикая смородина. (однородные дополнения) На уроках ребята слушали учителя и писали в тетрадях (однородные сказуемые) Мчатся поезда мимо, только видно красное пятно, а от того что спешат они. (однородные сказуемые)
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