Дополнить предложения однородными членами. Указать , какими членами предложения ??ни являются.1. Море бывает ____________________________________2. В лесу растёт ____________________________________3. На уроках труда ребята ___...

Гость: Гость:

Море бывает спокойным, а иногда волнующимся. (однородные прилагательные) В лесу растет малина и дикая смородина. (однородные дополнения) На уроках ребята слушали учителя и писали в тетрадях (однородные сказуемые) Мчатся поезда мимо, только видно красное пятно, а от того что спешат они. (однородные сказуемые)