Дополните числа до тысяч по образцу. 745+255=1000 1) 425892 3)530798 12745+255= 13000 2) 214906
Разное
Дополните числа до тысяч по образцу. 745+255=1000 1) 425892 3)530798 12745+255= 13000 2) 214906
Ответ(ы):
Гость:
Ну как я понял, то будет так: 1) 425892+108=426000 2) 214906+94=215000 3) 530798+202=531000 Надеюсь поможет, удачи)
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