Дополните определение :..... -это однокорневые слова ,близкие по звучанию,но не совпадающие в значениях

Паронимы (от греч. para «возле, рядом» + onyma «имя») — слова, схожие по звучанию, близкие по произношению, лексико-грамматической принадлежности и по родству корней, но имеющие разное значение. Паронимы в большинстве случаев относятся к одной части речи. Например: одеть и надеть, абонент и абонемент, мудреть и мудрить. Иногда паронимы также называют ложными братьями.