Дополните предложения обособленными приложениями.Запишите,раставляя знаки препинания.Стихи Абая пела вся степь.Его отец не всегда понимал идеи сына.От ец за обедом рассказал о большом акыне Абае.Вспомнил он младшего б...

Дополните предложения обособленными приложениями.Запишите,раставляя знаки препинания.Стихи Абая пела вся степь.Его отец не всегда понимал идеи сына.От ец за обедом рассказал о большом акыне Абае.Вспомнил он младшего брата Оралбая.Выборы проводил сам Казанцев.В глазах Абдуллах хана засветилась улыбка.Так было и при Абулхаире,когда город защитил простой батыр Орак. Слова для вставок ПО ПРОИЗВИЩУ ОДНОГЛАЗНЫЙ,ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ КУНАНБАЙ,ПРЕКРАСНЫЙ ПЕВЕЦ,СЕМИПАЛАТИНСКИЙ НАЧАЛЬНИК,ПОДЛИННЫЙ ПЕВЕЦ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ,ЭМИР БУХАРЫ,ИЗ РОДА ТОБЫКТЫ.

Стихи Абая, подлинного певца народной жизни, пела вся степь.Его отец , влиятельный Кунанбай, не всегда понимал идеи сына. Отец за обедом рассказал о большом акыне Абае. Вспомнил он младшего брата Оралбая - прекрасного певца. Выборы проводил сам Казанцев, семипалатинский начальник. В глазах Абдуллах хана, эмира Бухары, засветилась улыбка. Так было и при Абулхаире, когда город защитил простой батыр Орак по прозвищу Одноглазый.