Дополните предложения обособленными приложениями.Запишите,раставляя знаки препинания.Стихи Абая пела вся степь.Его отец не всегда понимал идеи сына.От ец за обедом рассказал о большом акыне Абае.Вспомнил он младшего б...
Дополните предложения обособленными приложениями.Запишите,раставляя знаки препинания.Стихи Абая пела вся степь.Его отец не всегда понимал идеи сына.От ец за обедом рассказал о большом акыне Абае.Вспомнил он младшего брата Оралбая.Выборы проводил сам Казанцев.В глазах Абдуллах хана засветилась улыбка.Так было и при Абулхаире,когда город защитил простой батыр Орак. Слова для вставок ПО ПРОИЗВИЩУ ОДНОГЛАЗНЫЙ,ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ КУНАНБАЙ,ПРЕКРАСНЫЙ ПЕВЕЦ,СЕМИПАЛАТИНСКИЙ НАЧАЛЬНИК,ПОДЛИННЫЙ ПЕВЕЦ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ,ЭМИР БУХАРЫ,ИЗ РОДА ТОБЫКТЫ.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Стихи Абая, подлинного певца народной жизни, пела вся степь.Его отец , влиятельный Кунанбай, не всегда понимал идеи сына. Отец за обедом рассказал о большом акыне Абае. Вспомнил он младшего брата Оралбая - прекрасного певца. Выборы проводил сам Казанцев, семипалатинский начальник. В глазах Абдуллах хана, эмира Бухары, засветилась улыбка. Так было и при Абулхаире, когда город защитил простой батыр Орак по прозвищу Одноглазый.