Дополните предложения , используя составные союзы, так, чтобы они стали сложными. ??асставляя знаки препинания. 1. Река вышла из берегов и затопила окрестные луга и поля ( вследствие того что )... 2. Землю называют плодородной...

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Дополните предложения , используя составные союзы, так, чтобы они стали сложными. ??асставляя знаки препинания. 1. Река вышла из берегов и затопила окрестные луга и поля ( вследствие того что )... 2. Землю называют плодородной ( потому что )... 3. В знлйный летний день в природе всё тихо ( как будто )... 4. Купола церквей старинного монастыря сияли чистым золотом ( так как )...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Река вышла из берегов и затопила окрестные луга и поля,  вследствие того, что растаяли льды. 2. Землю называют плодородной, потому что в ней есть жизнь: бактерии, грибки, черви. 3. В знойный летний день в природе всё тихо, как будто всё вымерло вокруг. 4. Купола церквей старинного монастыря сияли чистым золотом, так как они действительно были изготовлены из этого металла.
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