Дополните предложения , используя составные союзы, так, чтобы они стали сложными. ??асставляя знаки препинания. 1. Река вышла из берегов и затопила окрестные луга и поля ( вследствие того что )... 2. Землю называют плодородной...

Гость: Гость:

1. Река вышла из берегов и затопила окрестные луга и поля, вследствие того, что растаяли льды. 2. Землю называют плодородной, потому что в ней есть жизнь: бактерии, грибки, черви. 3. В знойный летний день в природе всё тихо, как будто всё вымерло вокруг. 4. Купола церквей старинного монастыря сияли чистым золотом, так как они действительно были изготовлены из этого металла.