Дополните примеры однородными и неоднородными определениями... 1) Наступило жарк??е ... лето. 2) Неширокая ... речка стала пересыхать. 3) Все бегали в легкой ... одежде. 4)Шерстяные ... вещи были убраны. 5)Я с братом убега...

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Дополните примеры однородными и неоднородными определениями... 1) Наступило жарк??е ... лето. 2) Неширокая ... речка стала пересыхать. 3) Все бегали в легкой ... одежде. 4)Шерстяные ... вещи были убраны. 5)Я с братом убегал ив ближайший ... лес, и мы старались отыскать самые затемненные ... места. 6) Но вот появились серые ... тучи, на землю упали первые капли желанного ... дождя. 7) Образовались теплые ... лужи; беззаботная ... детвора весело шлепала по ним

Автор: Гость