Допоможіть 80 балів даю треба скласти діалог про моє хобі(танці).Воно має тривати 3 хвилини!!!!Пліз

Якось до нас приїхала родичка.А саме тітка Маша Якось тітка Маша мене питае: -А ти ходиш кудись, на якісь заняття? На що я відповідаю: -Так, я ходжу на танці, а саме на сучасні танці. -А тобі подобаєтся туди ходити? -Звісно, ми багато раз виступали на сцені, отримували перші містя, майже завжди займаемо призові містя, і мені дуже подобается танцювати! -А ти коли небудь танцювала сольно? -Ще ні. Хоч на танці ходжу я давно, Але сольно меня не ставили. -А взагалі хочеш? -Дуже! Скоро ми будемо вчити новій танець, сподіваюся, солько поставлять саме мене, адже я, как я рахую, гарно танцюю!