Допоможіть будь- ласка розвязатинерівність (x+4)(x-4x+1)0 строчно
Разное
Допоможіть будь- ласка розвязатинерівність (x+4)(x-4x+1)0 строчно
Ответ(ы):
Гость:
(x+4)(x-4x+1)0 a)x+440 b)x-4x+10, (x-2)-4+10, (x-2)-30, (x-2)3 /x-2/√3, x2+√3 ili x2-√3 x(-,2-√3/ /2+√3,) ===================
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