Допоможіть, будь ласка, скласти 10 запитань до твору «Аліса в Країні Див».

1.Як Аліса опинилася в Країні Див? 2. Завдяки чому Аліса стала маленькою? 3.Хто такий Капелюшник? 4. Що робила за столом компанія Капелюшника? 5. Як виглядів кіт, якого в лісі зустріла Аліса? 6. Якої масті була зла королева? 7. Як звали гумористів близнят злої королеви? 8. Ким були охоронці королеви? 9. Хто курив люльку та знав майбутнє? 10. Що перемогло Добро чи Зло?