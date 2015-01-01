допоможіть будь ласка твір-переказ на тему " Як стати справжнім другом"

Дружба – це достатку річ, сварка – ворогові свято. Друзів сто – і мало їх. Ворог – і один – багато. Д. Білоус. «У будинку людського щастя дружба зводить стіни, а любов утворює купол». У цих словах К. Пруткова образно визначена роль дружби в людських стосунках. Нині, коли час збігає надзвичайно швидко, коли ритм життя набуває шаленого темпу, коли не вистачає часу для спілкування, а телебачення подекуди замінює людське спілкування – чи актуальні питання глибоких, відданих дружніх взаємин? Чи не заміщуються ці відносини поверховими приятельськими, які засновуються на спільності справ і відпочинку? Дружба ушляхетнює життя, її шанували та возвеличували мислителі давнини. Дружба, в оцінці Аристотеля, – найнеобхідніше для життя: адже ніхто не воліє жити без друзів, навіть якби він мав усі інші багатства. Далі він роз’яснював:* «Дружба ле тільки неоціненна, а й прекрасна – ми уславлюємо І того, хто любить своїх друзів, мати багато друзів – це чудово, а деяким навіть ! здається, що бути хорошою людиною і другом – це одне й те саме».Надзвичайно високо оцінюється дружба в українській культурі й ментальності. Розкриваючи велику силу дружби, Григорій Сковорода наводить слова Плутарха:* «Дружба, супроводжуючи життя, не тільки додає втіхи й чарівності світлим його сторонам, а й зменшує страждання, і Бог, додавши до життя дружбу, зробив так, щоб все було радісним, приємним і милим, коли друг поруч і разом із вами втішається. І як би підлесник не кував лихо, використовуючи насолоди і приємності, треба знати, що він нічого радісного не вносить у дружбу».