Допоможіть написати невеликий твір з англійської мови... На тему : My dia friend

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Допоможіть написати невеликий твір з англійської мови... На тему : My dia friend
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