Допоможіть написати твір на тему "Робін-Гуд розбійник чи благородник?"

Однією з ознак благородного розбійника яким був Робін Гуд це здатність говорити і діяти прямо, просто і відкрито. Без удаваної скромності, без епатажу, без натяків і двозначностей, найкоротшим шляхом до досягнення мети і з найменшими емоційними витратами. Він змінив свою поведінку будучи справедливим в душі, коли він бачив як сильні і корисливі люди мають владу буквально змушують не жити, а виживати простий народ і Робін зрозумів, що для цього потрібно усвідомленість дій, сильна мотивація, рішучість і наполегливість. Він розумів змінюватися складно, не мінятися - згубно. Нові й суворі зими запропонували новий набір цінностей. Безкарність породжує безкарність .І Робін діяв, не для особистого збагачення, а для відносного благополуччя свого багатостраждального народу. Агресивна відповідь агресорам в особі тодішніх володарів сформував у народу уявлення про нього, як про людину ввічливому, контролюючому свої емоції і навіть вже до переможеного ворога він від ставився поблажливо. Тому при веденні тактико-стратегічний дій зберігав спокій, холоднокровність, уважно слухав друзів, але і оцінював можливості ворогів .І він переміг зло, тому що він діяв разом з народом, як єдине ціле .Адже держава разделівше в собі ніколи не встоїть ... ось так