Допоможіть скласти речення зі словами правіки,пергамент,осоння,веретенце.дякую
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Допоможіть скласти речення зі словами правіки,пергамент,осоння,веретенце.дякую
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