Допоможіть зробити характеристику елементів Сульфуру та Калію за таким планом : 1) хімічний символ, порядковий номер, назва елементу 2) у якій групі, підгрупі, ряді 3) б удова атома елемента 4) метал чи не метал (валентність) 5) формула вищого оксиду 6) формула гідроксиду 7) формула леткої сполуки з Гідрогеном

Сульфур 1) хімічний символ - S, порядковий номер -16, назва елементу - Сiрка 2) у якій групі - 6 ГРУППА , підгрупі- ГЛАВНАЯ ПОДГРУППА, ряді - 3 РЯД 3) будова атома елемента - S))) S 1s2s2p3s3p 4) метал чи не метал (валентність) - cульфур неметалл, валентность - 2,4,6 5) формула вищого оксиду - SO триоксид сiрки(VI) 6) формула гідроксиду - HSO сульфатна кислота 7) формула леткої сполуки з Гідрогеном - HS сiрководень Калий: 1) хімічний символ - K, порядковий номер - 19 , назва елементу -КАЛИЙ 2) у якій групі - 1 ГРУППА , підгрупі - ГЛАВНАЯ ПОДГРУППА, ряді - 4 РЯД 3) будова атома елемента K)))) K 1s2s2p3s3p4s 4) метал чи не метал (валентність) - калий металл 5) формула вищого оксиду - KO оксид калiю 6) формула гідроксиду - KOH гiдоксид калiю 7) формула леткої сполуки з Гідрогеном - НЕТ. гидрiд калiя KH - твердое вещество с достаточно большой температурой плавления/