Допоможіііііііііііііть* Абцис точок перетину графіка функції з віссю Ох дорівнюють y=1-x^2 А) 1 І 8 Б)-1 і 0 В)0 і -8 Г) 1 і -1

Алгебра

Допоможіііііііііііііть* Абцис точок перетину графіка функції з віссю Ох дорівнюють y=1-x^2 А) 1 І 8 Б)-1 і 0 В)0 і -8 Г) 1 і -1

Автор: Гость