Допоможіііііііііііііть* Абцис точок перетину графіка функції з віссю Ох дорівнюють y=1-x^2 А) 1 І 8 Б)-1 і 0 В)0 і -8 Г) 1 і -1
Алгебра
Допоможіііііііііііііть* Абцис точок перетину графіка функції з віссю Ох дорівнюють y=1-x^2 А) 1 І 8 Б)-1 і 0 В)0 і -8 Г) 1 і -1
Ответ(ы):
Гость:
1-х^2=0 (1-х)(1+х)=0 1-х=0. 1+х=0 х=1. х=-1 Г
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