Допоможіть будь ласка одна сторона трикутника на 8 см більша за другу , а кут між ними дорівнює 120 градусів. Знайдіть периметр трикутника , якщо довжина третьої сторони дорівнює 28 см

Геометрия

Допоможіть будь ласка одна сторона трикутника на 8 см більша за другу , а кут між ними дорівнює 120 градусів. Знайдіть периметр трикутника , якщо довжина третьої сторони дорівнює 28 см

Автор: Гость