Допоможіть будь ласка одна сторона трикутника на 8 см більша за другу , а кут між ними дорівнює 120 градусів. Знайдіть периметр трикутника , якщо довжина третьої сторони дорівнює 28 см
Геометрия
Допоможіть будь ласка одна сторона трикутника на 8 см більша за другу , а кут між ними дорівнює 120 градусів. Знайдіть периметр трикутника , якщо довжина третьої сторони дорівнює 28 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Δ см Воспользуемся теоремой косинусов: - не удовлетворяет условию см Ответ: 60 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Биология
Русский язык