ДОПОМОЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА!!! СРОЧНО!!! Із точки D до прямої а проведені перпендикуляр DM і похилі PD і DK. DP = 10 дм, DK = 8 дм, а різниця проекцій цих похилих на пряму а дорівнює 4 см. Точки Р і К лежать на прямій а з одного б...
Геометрия
ДОПОМОЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА!!! СРОЧНО!!! Із точки D до прямої а проведені перпендикуляр DM і похилі PD і DK. DP = 10 дм, DK = 8 дм, а різниця проекцій цих похилих на пряму а дорівнює 4 см. Точки Р і К лежать на прямій а з одного боку від точки М. Знайдіть довжину РК і DM.
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