ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА!!! Укажіть словосполучення в якому залежне слово стоїть у давальному відмінку: а) пройшли по стежці; б) чекали на зупинці; в) розповісти бабусі.

Українська мова

ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА!!! Укажіть словосполучення в якому залежне слово стоїть у давальному відмінку: а) пройшли по стежці; б) чекали на зупинці; в) розповісти бабусі.

Автор: Гость