ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА!!! Укажіть словосполучення в якому залежне слово стоїть у давальному відмінку: а) пройшли по стежці; б) чекали на зупинці; в) розповісти бабусі.

Українська мова
ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА!!! Укажіть словосполучення в якому залежне слово стоїть у давальному відмінку: а) пройшли по стежці; б) чекали на зупинці; в) розповісти бабусі.
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Відповідь -б  відповідь -б відповідь -б відповідь -б відповідь -б відповідь -б
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