Допоможіть будь ласка відредагувати наведені словосполучення: висока ступінь ??ідповідальності, з цього витікають висновки, документ складений вірно.

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Допоможіть будь ласка відредагувати наведені словосполучення: висока ступінь ??ідповідальності, з цього витікають висновки, документ складений вірно.

Автор: Гость