Допоможіть будь ласка вирішити завдання : Михайлик відшукав таке чотирицифрове ч??сло сума цифр якого дорівнює 11 і саме число ділиться на 11 націло. Вкажіть число яке відшукав Михайлик

Математика

Допоможіть будь ласка вирішити завдання : Михайлик відшукав таке чотирицифрове ч??сло сума цифр якого дорівнює 11 і саме число ділиться на 11 націло. Вкажіть число яке відшукав Михайлик

Автор: Гость