Допоможіть будь ласка вирішити завдання : Михайлик відшукав таке чотирицифрове ч??сло сума цифр якого дорівнює 11 і саме число ділиться на 11 націло. Вкажіть число яке відшукав Михайлик
Математика
Допоможіть будь ласка вирішити завдання : Михайлик відшукав таке чотирицифрове ч??сло сума цифр якого дорівнює 11 і саме число ділиться на 11 націло. Вкажіть число яке відшукав Михайлик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3080:11=280 3+0+8+0=11 можливо так
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