Допоможіть будь ласка вирішити завдання : Михайлик відшукав таке чотирицифрове ч??сло сума цифр якого дорівнює 11 і саме число ділиться на 11 націло. Вкажіть число яке відшукав Михайлик

Математика
Допоможіть будь ласка вирішити завдання : Михайлик відшукав таке чотирицифрове ч??сло сума цифр якого дорівнює 11 і саме число ділиться на 11 націло. Вкажіть число яке відшукав Михайлик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3080:11=280  3+0+8+0=11             можливо так                                                            
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