Допоможіть даю 50 балів дуже потрібно Висловіть свою думку щодо доцільності існу??ання різних форм влаштування дітей,які залишилися без батьківської опіки.
Право
Допоможіть даю 50 балів дуже потрібно Висловіть свою думку щодо доцільності існу??ання різних форм влаштування дітей,які залишилися без батьківської опіки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Як на мене , то це дуже доцільно , адже діти мають мати право вибору , наприклад чи піти у діт будиннок , чи обрати якихось опікунів , чи в школу інтернат.
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Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной атт??стации. 5 класс. Пособие для учителя. ссылку на скачивание
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