Допоможіть перекласти текс на француськ мову(Привіт,мене звати Маша.Моя сім"я нев??лика .Мама ,тато,сестра і я.
Французский язык
Допоможіть перекласти текс на француськ мову(Привіт,мене звати Маша.Моя сім"я нев??лика .Мама ,тато,сестра і я.
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