Допоможіть .Серед виразів -10а+7,-10a-7,-14a+7,-14a-7 знайдіть такий,який тотожно дорівнює виразу -12а+(7-2а)
Алгебра
Допоможіть .Серед виразів -10а+7,-10a-7,-14a+7,-14a-7 знайдіть такий,який тотожно дорівнює виразу -12а+(7-2а)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-12a+(7-2a)=-12a-2a+7=-14a+7
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