Доповни кожен ряд одним словом жито, овес - метр, дециметр- дякую, здрастуйте-- ??одина, хвилина-

Українська мова
Доповни кожен ряд одним словом жито, овес - метр, дециметр- дякую, здрастуйте-- ??одина, хвилина-
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пшениця сантиметр вибачте  секунда 
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