Доповніть речення так щоб у першому випадку воно було простим з однорідними членами, у другому- складносурядним, третьому-безсполучниковим.Поставте розділові знаки. Повіяв холодний вітерець........

Українська мова

Доповніть речення так щоб у першому випадку воно було простим з однорідними членами, у другому- складносурядним, третьому-безсполучниковим.Поставте розділові знаки. Повіяв холодний вітерець........

Автор: Гость