Доповніть речення так щоб у першому випадку воно було простим з однорідними членами, у другому- складносурядним, третьому-безсполучниковим.Поставте розділові знаки. Повіяв холодний вітерець........
Українська мова
Доповніть речення так щоб у першому випадку воно було простим з однорідними членами, у другому- складносурядним, третьому-безсполучниковим.Поставте розділові знаки. Повіяв холодний вітерець........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
З однорідними членами речення: Повіяв холодний вітерець, закружляв над домівками людей і пробудив їх своїм холодом. Складносурядне речення: Повіяв холодний вітерець, і листя закружляло у повітрі. Безсполучникове речення: Повіяв холодний вітерець - листя впало.
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