Допшите уровнение реакции. Расставте коэффициенты методом электронного баланса,??кажите окислитель и восстановитель Na+Cl2

Химия
Допшите уровнение реакции. Расставте коэффициенты методом электронного баланса,??кажите окислитель и восстановитель Na+Cl2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение смотри на фото ниже ↓
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выполните действия (3/4+1/8)-5/8
Ответить
Химия
Какова масса 3 моль оксида фосфора?
Ответить
Английский язык
Напиши форму прошедшего времени неправильных глаголов sing bite hide build send catch stand dig win
Ответить
Информатика
Анаграмма 1) накал а) наука о формах мышления 2) камыш б) линия связи 3) тенор в) мо??ный компьютер сети 4)иголка г) внешнее устройство ком...
Ответить
Русский язык
Сказка а рапунцаль запутая сетия
Ответить