Допустимый вес ручной клади на пассажирских авиалиниях состовляет 20 кг . Можно ли перевести в качестве ручной клади 12 томов детской энциклопедии , если масса одного тома находится в границах от 1200 до 1650 г ?
Алгебра
Допустимый вес ручной клади на пассажирских авиалиниях состовляет 20 кг . Можно ли перевести в качестве ручной клади 12 томов детской энциклопедии , если масса одного тома находится в границах от 1200 до 1650 г ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1650*12=19800 г 2)19800 г = 19,8 кг Ответ: да можно
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