Допустимый вес ручной клади на пассажирских авиалиниях состовляет 20 кг . Можно ли перевести в качестве ручной клади 12 томов детской энциклопедии , если масса одного тома находится в границах от 1200 до 1650 г ?

Алгебра

Допустимый вес ручной клади на пассажирских авиалиниях состовляет 20 кг . Можно ли перевести в качестве ручной клади 12 томов детской энциклопедии , если масса одного тома находится в границах от 1200 до 1650 г ?

Автор: Гость