Дорогие англичане, помогите пожалуйста.Очень надо. Дам 20 баллов. Напишите сочин??ние на английском про "Я хочу быть космонавтом" за 6 класс.

Английский язык

Дорогие англичане, помогите пожалуйста.Очень надо. Дам 20 баллов. Напишите сочин??ние на английском про "Я хочу быть космонавтом" за 6 класс.

Автор: Гость