Дорогие англичане, помогите пожалуйста.Очень надо. Дам 20 баллов. Напишите сочин??ние на английском про "Я хочу быть космонавтом" за 6 класс.
Английский язык
Дорогие англичане, помогите пожалуйста.Очень надо. Дам 20 баллов. Напишите сочин??ние на английском про "Я хочу быть космонавтом" за 6 класс.
Ответ(ы):
Гость:
Мне тоже задали это.Текст с переводом на русский писать?Или только на английском?
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