Дорожку в саду длиной 30м и шириной 50 см, выложили тротуар плиткой площядью в 1дм кв??дратный. Сколько плиток потребовалось?

Математика

Дорожку в саду длиной 30м и шириной 50 см, выложили тротуар плиткой площядью в 1дм кв??дратный. Сколько плиток потребовалось?

Автор: Гость