Дорожку в саду длиной 30м и шириной 50 см, выложили тротуар плиткой площядью в 1дм кв??дратный. Сколько плиток потребовалось?
Математика
Дорожку в саду длиной 30м и шириной 50 см, выложили тротуар плиткой площядью в 1дм кв??дратный. Сколько плиток потребовалось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*50=1500=15000дм.(квадрат) 15000:1=15000 плиток потребовалось
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