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Дос септиктеу помогите
Қазақ тiлi
Дос септиктеу помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Д-дауыссыз,уян о-дауысты,жуан с-дауыссыз ,катан
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