Доска опирается на подставку,находящуюся на расстоянии l/4 длины доски.Для удержания доски в равновесии в горизонтальном положении к ее короткому конц у необходимо приложить силу 50Н Чему равна масса доски?
Доска опирается на подставку,находящуюся на расстоянии l/4 длины доски.Для удержания доски в равновесии в горизонтальном положении к ее короткому конц у необходимо приложить силу 50Н Чему равна масса доски?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
из условия равновесия F1*d1=m*g*d2 d1=d2=L/4 F1=m*g m=F1/g=50/10=5 кг