Дослідній ділянці діти виростили 27 троянда а лілій у 3 рази менше скільки квітів ??иростили діти на ділянці

Математика

Дослідній ділянці діти виростили 27 троянда а лілій у 3 рази менше скільки квітів ??иростили діти на ділянці

Автор: Гость