Дослідній ділянці діти виростили 27 троянда а лілій у 3 рази менше скільки квітів ??иростили діти на ділянці

Математика
Дослідній ділянці діти виростили 27 троянда а лілій у 3 рази менше скільки квітів ??иростили діти на ділянці
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