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Доведіть, що 10 у 12 ступені плюс 2 ділиться на 3
Доведіть, що 10 у 12 ступені плюс 2 ділиться на 3
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WHAT??? --------------
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