Доведи, що твір "Федько - халамидник" оповідання
Українська література
Доведи, що твір "Федько - халамидник" оповідання
Ответ(ы):
Гость:
В нём мало героев , небольшой по размеру , маленький промежуток времени
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