Довжина прямокутника 10 см,а ширина складає другу частину довжини. Накресли такий ??рямокутник і знайди його периметр
Математика
Довжина прямокутника 10 см,а ширина складає другу частину довжини. Накресли такий ??рямокутник і знайди його периметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10:2=5см ширина 10+10+5+5=30 см периметр
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