Довжина прямокутника -9 см,а ширина складає третю частину довжини. Накресли такий ??рямокутник і знайди його периметр
Математика
Довжина прямокутника -9 см,а ширина складає третю частину довжини. Накресли такий ??рямокутник і знайди його периметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 см : 3 = 3 см (ширина) P=2(а+в) P=2(9 см + 3 см) = 2 * 12 см = 24 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
В русском языке существует много фразеологизмов .о каких фразеологизмах,в которы?? упоминаются имена собственные,идёт речь:а)наварить,напечь,нагото...
Математика
На вешалке в гардеробе висят шляпы,береты и шапки.шляп-8.Их на 3 больше ,чем беретов,и на 3 меньше,чем шапок.Сколько беретов?Сколько шапок?Сколько ...
Русский язык
Людииииии, приведите примеры хитроумия из жизни, напишите типо сочинения. !!!!! По??алуйста очень надо