Довжина прямокутника -9 см,а ширина складає третю частину довжини. Накресли такий ??рямокутник і знайди його периметр

Математика
Довжина прямокутника -9 см,а ширина складає третю частину довжини. Накресли такий ??рямокутник і знайди його периметр
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 см : 3 = 3 см (ширина) P=2(а+в) P=2(9 см + 3 см) = 2 * 12 см = 24 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составьте 5 предложений с get
Ответить
Русский язык
В русском языке существует много фразеологизмов .о каких фразеологизмах,в которы?? упоминаются имена собственные,идёт речь:а)наварить,напечь,нагото...
Ответить
Математика
На вешалке в гардеробе висят шляпы,береты и шапки.шляп-8.Их на 3 больше ,чем беретов,и на 3 меньше,чем шапок.Сколько беретов?Сколько шапок?Сколько ...
Ответить
Русский язык
Людииииии, приведите примеры хитроумия из жизни, напишите типо сочинения. !!!!! По??алуйста очень надо
Ответить
Қазақ тiлi
Напиши имена прилагательные, обозначающие название цвета и его оттенков в таком порядке: 1)красный,2)зелёный,3)фиолетовый Сиреневый, алый, багро...
Ответить