Довжина відрізка АВ дорівнює 6 см . Накресли 2 відрізки: відрізок ,СD, на 4 см довший за відрізок АВ,і відрізок МК, удвічі довший за відрізок АВ.

Математика

Довжина відрізка АВ дорівнює 6 см . Накресли 2 відрізки: відрізок ,СD, на 4 см довший за відрізок АВ,і відрізок МК, удвічі довший за відрізок АВ.

Автор: Гость