Довжина відрізка АВ дорівнює 6 см . Накресли 2 відрізки: відрізок ,СD, на 4 см довший за відрізок АВ,і відрізок МК, удвічі довший за відрізок АВ.
Математика
Довжина відрізка АВ дорівнює 6 см . Накресли 2 відрізки: відрізок ,СD, на 4 см довший за відрізок АВ,і відрізок МК, удвічі довший за відрізок АВ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+4=10 6*2=12 перший 6см другий 10см третій 12см
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