Драгоценный памятник дневнерусской литературы "Слово о полку Игореве" написан по поводу неудачного подхода на половцев князя Игоря Святославича. Вслушаемся в актерское чтение текста.Настраивает ли вступление на воспр...

Драгоценный памятник дневнерусской литературы "Слово о полку Игореве" написан по поводу неудачного подхода на половцев князя Игоря Святославича. Вслушаемся в актерское чтение текста.Настраивает ли вступление на восприятие "Слова..."? Какие слова звучат в чтение актеров особенно торжественно?Какие чувства окрашивают чтение(сочувствие,сострадание,грусть...)?