Драгоценный памятник дневнерусской литературы "Слово о полку Игореве" написан по поводу неудачного подхода на половцев князя Игоря Святославича. Вслушаемся в актерское чтение текста.Настраивает ли вступление на воспр...
Драгоценный памятник дневнерусской литературы "Слово о полку Игореве" написан по поводу неудачного подхода на половцев князя Игоря Святославича. Вслушаемся в актерское чтение текста.Настраивает ли вступление на восприятие "Слова..."? Какие слова звучат в чтение актеров особенно торжественно?Какие чувства окрашивают чтение(сочувствие,сострадание,грусть...)?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Эмм... Я незнаю это воще какой класс? Я просто в 5