Древнегреческими учёными- последователями пифагора открыты дружественные числа. так они называли два числа , каждые из которых равно сумме делителей другого числа( не считая самого числа). Пифагорейцы знали только одну пару дру...
Математика
Древнегреческими учёными- последователями пифагора открыты дружественные числа. так они называли два числа , каждые из которых равно сумме делителей другого числа( не считая самого числа). Пифагорейцы знали только одну пару дружественных чисел 220 и 286. Проверьте, что эти числа действительно дружественные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто нужно 220 и 284 разложить на делители Д(220):1,2,4,5,10,11,20,22,44,55,110,220 Д(284):1,2,4,71,142,284 И надо сложить делители(кроме самого числа) 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284 1+2+4+71+142=220 Ответ:числа 220 и 284 дружественные.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из сетки с мячами взяли 4 мяча, и в ней ещё осталось 12 мячей.На сколько мячей больше осталось, чем взяли?
Информатика