Древнегреческими учёными- последователями пифагора открыты дружественные числа. так они называли два числа , каждые из которых равно сумме делителей другого числа( не считая самого числа). Пифагорейцы знали только одну пару дру...

Математика

Древнегреческими учёными- последователями пифагора открыты дружественные числа. так они называли два числа , каждые из которых равно сумме делителей другого числа( не считая самого числа). Пифагорейцы знали только одну пару дружественных чисел 220 и 286. Проверьте, что эти числа действительно дружественные

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