Древнеримский писатель живший позднее Овидия тоже написал lt;lt;Метаморфозыgt;gt;.А.С.Пушкин по собственному признанию lt;lt;читалgt;gt; его произведения .Кто этот автор. Варианты: Вергилий или Апулей
Литература
Древнеримский писатель живший позднее Овидия тоже написал lt;lt;Метаморфозыgt;gt;.А.С.Пушкин по собственному признанию lt;lt;читалgt;gt; его произведения .Кто этот автор. Варианты: Вергилий или Апулей
Ответ(ы):
Гость:
Апулей! сама пишу конкурс пегас
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