"Древнеримский писатель, живший позднее Овидия, тоже написал "Метаморфозы". А. С. Пушкин, по собственному признанию, "читал охотно" его произведения. Кто этот автор?" А. Верлиий Б. Апулей
Литература
"Древнеримский писатель, живший позднее Овидия, тоже написал "Метаморфозы". А. С. Пушкин, по собственному признанию, "читал охотно" его произведения. Кто этот автор?" А. Верлиий Б. Апулей
Ответ(ы):
Гость:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!Апулей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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