Дробная Задача Игорю купили 54 тетради в линейку и в клетку тетради в линейку состовляют 5/6 всех тетрадий сколько купили тетрадий в клетку

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Дробная Задача Игорю купили 54 тетради в линейку и в клетку тетради в линейку состовляют 5/6 всех тетрадий сколько купили тетрадий в клетку

Автор: Гость