Дробное уравнение (3/4х-2/3)*15=8 ответы а) 2,4 б) 1,6 в) 5целых 1/3 д) 1целая1/7
Математика
Дробное уравнение (3/4х-2/3)*15=8 ответы а) 2,4 б) 1,6 в) 5целых 1/3 д) 1целая1/7
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