Дробной рациональные дроби помогите решить. Пожалуйста. 1)4m+3/m-1 - 2m-1/m+3=-2 /- это дроб??. 2)6/x+5=4/3-x Помогите прошу, не могу понять как решать..
Алгебра
Дробной рациональные дроби помогите решить. Пожалуйста. 1)4m+3/m-1 - 2m-1/m+3=-2 /- это дроб??. 2)6/x+5=4/3-x Помогите прошу, не могу понять как решать..
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