Дубровский 1.Почему примирение бывших друзей оказалось невозможным? 2.Почему Вл??димир Дубровский не даёт возможности разгневанным крестьянам расправиться с чиновниками?

Гость: Гость:

1)троекуров будучи властным не мог уступить дубровскому. а андрей гаврилович был гордым и не пришёл к кириллу петровичу с извенениями. не уступав друг другу они всё больше и больше ругались. 2) после того, как владимир притворился дефоржом и маша стала подавать ему знаки внимания он понял, что любит её и запретил крестианам расправлятся с чиновниками троекурова