Дубровский 1.Почему примирение бывших друзей оказалось невозможным? 2.Почему Вл??димир Дубровский не даёт возможности разгневанным крестьянам расправиться с чиновниками?
Литература
Дубровский 1.Почему примирение бывших друзей оказалось невозможным? 2.Почему Вл??димир Дубровский не даёт возможности разгневанным крестьянам расправиться с чиновниками?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)троекуров будучи властным не мог уступить дубровскому. а андрей гаврилович был гордым и не пришёл к кириллу петровичу с извенениями. не уступав друг другу они всё больше и больше ругались. 2) после того, как владимир притворился дефоржом и маша стала подавать ему знаки внимания он понял, что любит её и запретил крестианам расправлятся с чиновниками троекурова
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Расположите в хронологическом порядке события отечественной войны. a)Бородинское сражение б)назначение Кутузова главнокомандующим в)Смоленск...
Химия
Почему нельзя разделить смесь воды и уксусной кислоты-столовый уксус -фильтрован??ем или отстаиванием
Физика
К 10л воды при температуре 50 градусов, подвели 6,9 Мдж тепла, в результате чего часть воды испарилась Определите масс у оставшейся воды