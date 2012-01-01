дуже потрібно! твір на тему :"я вірю в майбутнє твоє, Україно" або "душа болить за рідну Україну"

Всю свою історію Україна боролася за незалежність, за свободу думки, за українську мову, і ось вона отримала це все, а ви подивіться що з нею стало. З проголошення України незалежною пройшло не так багато часу, а вона йде не вгору, а вниз. Послухайте тільки передвиборну агітацію всіх кандидатів, що звучала з політ реклами . Це говорять перші люди держави. Вони з допомогою найнятих спеців описують в чому ми живемо через їхню тупість, свинство, бездарність, а найголовніше, що об&#39;єднує їх - ненависть до України і народу України. Дивлячись на них, дійсно, душа болить за рідну Україну. В Україні абсолютно нічого не робиться для проведення Євро-2012. А це ж міжнародний чемпіонат! І інвестиції нам дають, щоб ми тільки підготувались до нього, а ніхто нічого, тільки вигляд роблять, і гроші собі в кишені кладуть. А скільки б Україна могла заробити, скільки б фанатів приїхало. В Україні нічого не робиться для того, щоб знизити алкоголізацію. Нинішня ситуація з алкоголізацією українського суспільства - це прояв масового хімічного ураження уповільненої дії, направленої на молодь та працездатне населення України. Однією з основних причин того, що в Україні масово процвітає явище алкоголізму, є те, що громадяни не бачать перспективи на майбутнє. Корупція на митниці. Ввозять по дві пари взуття в одній коробці. Якщо ми і далі продовжуватимемо імпортувати все взуття по одному долару, то ніколи у нас не буде ні власного виробництва взуття, і ніколи не буде нормального бюджету. У мене душа болить від усвідомлення, що занедбуються рідне слово й рідна культура, що молодь забуває народні пісні, що українська книжка в Україні мусить пробивати собі дорогу, немов на чужині. Можливо, нам треба взяти те, що є і реалізовувати. А для цього нам потрібна єдність. Ми повинні дбати один про одного.