Дві кульки, що мають заряди 10-7(степені) Кл, перебувають на відстані 0.1 м одна від одної. З якою силою вони взаємодіють?
Дві кульки, що мають заряди 10-7(степені) Кл, перебувають на відстані 0.1 м одна від одної. З якою силою вони взаємодіють?
Ответ(ы):
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Закон Кулона: F=(q1*q2*k)/r^2 где F-Сила взаимодействия,q1,q2-заряды первого и второго шарика соответственно,к-константа в Законе Кулона равная 9*10^9 (Н*м^2)/Кл^2,r-расстояние между шариками. F=(0.0000001*0.0000001*9000000000)/0.1^2=0.009 Н Ответ:0.009 Н.